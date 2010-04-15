Украина сыграет с Австралией не сильнейшим составом

На матч плей-офф Кубка Федераций, который пройдет 24-25 апреля в Харькове, Владимир Богданов вызвал не самый сильный состав. Поединок примет харьковский Дворец спорта "Локомотив". Украина будет представлена в следующем составе: Алёна Бондаренко, Мария Корытцева, Людмила Киченок и Надежда Киченок. За сборную Австралии сыграют: Саманта Стосур, Анастасия Родионова, Алисия Молик и Рене Стаббс. Остается добавить, что ранее наша команда уже встречалась с австралийками. В 2007 Украина выиграла на выезде со счетом 4:1. Правда, тогда в составе были обе сестры Бондаренко. podrobnosti.ua