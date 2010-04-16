Чемпионат Украины. «Таврия» разгромила «Арсенал». Результаты 25-го тура

«Днепр» - «Металлург» З — 2:0 Голы: Коноплянка (68), Феррейра (93) «Оболонь» - «Динамо» - 0:4 Голы: Шевченко (9, 40), Маграо (63), Зозуля (83). «Арсенал» - «Таврия» - 1:6 Голы: Закарлюка (6, с пенальти) - Ковпак (1, с пенальти, 33, 72), Маркович (24), Любенович (57, 69). «Заря» - «Кривбасс» - 1:0 Гол: Белый (90 + 1) «Закарпатье» - «Черноморец» - 1:1 Голы: Лисицын (83) – Ващук (72, с пенальти). «Металлург» Д - «Ворскла» - 1:3 Голы: Марио Сержио (45, с пенальти) - Сачко (45), Янузи (58), Матвеев (70). «Металлист» - «Ильичевец» - 3:1 Голы: Олейник (12), Жажа (72), Девич (87, с пенальти) - Горяинов (19, автогол). «Карпаты» - «Шахтер» - 0:2 Голы: Луис Адриано (79), Виллиан (91).