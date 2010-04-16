Кураньи вернули в сборную Герамнии

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев заявил, что 28-летний форвард Кевин Кураньи, который летом 2010 года перейдет в московское «Динамо», может вернуться в национальную команду и сыграть на чемпионате мира в ЮАР. Об этом сообщаетAFP. Кураньи был отчислен из сборной Германии в октябре 2008 года. Лев подчеркнул, что он не может принимать решения, руководствуясь общественным мнением, но добавил, что посмотрит ближайшие матчи с участием Кураньи и в конце апреля объявит, попадет ли форвард в состав на ЧМ-2010. Кураньи провел за национальную команду 52 матча и забил 19 голов, но в октябре 2008 года покинул расположение сборной, будучи недоволен тем, что его редко выпускают на поле. Позднее футболист извинился перед Левом, но наставник заявил, что до тех пор, пока он будет работать в национальной команде, Кураньи в сборную не вернется. В чемпионате Германии сезона-2009/10 Кураньи провел за клуб «Шальке» 29 матчей и забил 18 голов. Многие немецкие СМИ и футбольные эксперты потребовали вернуть форварда в сборную. Lenta.ru