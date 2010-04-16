Дик Адвокат ушел из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Дик Адвокат ушел в отставку. Адвокат расторг свой контракт с Королевской федерации футбола Бельгии (KVBV) в одностороннем порядке. Об этом сообщает официальный сайт KVBV. По данным СМИ, Адвокат является главным кандидатом на пост нового наставника сборной России. В заявлении на сайте KVBV говорится, что руководство футбольной федерации удивлено поступком Адвоката и пока воздержится от комментариев по поводу случившегося. Указывается также, что KVBV намерена связаться с юристом, чтобы урегулировать вопрос о расторжении соглашения. 15 апреля голландская газета Het Nieuwsblad написала, что Адвокат принял предложение возглавить сборную России. В материале издания говорится, что Российский футбольный союз (РФС) заплатит бельгийской стороне за досрочное расторжение контракта голландца один миллион евро. Het Nieuwsblad также назвала зарплату Адвоката в сборной Бельгии - она составляла 600 тысяч евро в год. В России, по данным издания, Адвокат будет получать существенно больше. Ранее СМИ сообщали, что Адвокат подпишет с РФС контракт по схеме «два плюс два» (на два года с возможностью продления еще на два). Сам Адвокат, который в сезоне-2009/10 также возглавляет голландский клуб АЗ, в конце марта опроверг информацию об уходе в сборную России. Официально пост наставника российской команды занимает Гуус Хиддинк. Его контракт с РФС закончится в июле 2010 года, а с 1 августа Хиддинк возглавит сборную Турции. В настоящее время РФС ведет с тренером переговоры о досрочном расторжении контракта. Lenta.ru