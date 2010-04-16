Из-за договорняка македонскому клубу запретили выступать в еврокубках до2017 г

Македонская «Победа» получила отказ в ответ на поданную апелляцию, выражавшую несогласие клуба с решением Спортивного арбитражного суда отстранить прилепскую команду от участия в еврокубках на восемь лет. Такое наказание постигло «Победу» за организацию и участие в договорной встрече. Кроме того, пожизненную дисквалификацию получили уже экс-президент клуба Александр Забрчанец и капитан команды Николче Здравески. Нечестной, напомним, стала лигочемпионская игра против армянского «Пюника» в первом квалификационном раунде в 2004 году. Тогда ереванский клуб выиграл по сумме двух встреч (4:2) благодаря победе в первой встрече – 3:1. «Участие господина Забрчанеца в манипуляциях признается Спортивным арбитражном судом. Кроме того, Суд подтверждает и меру наказания, вынесенного клубу», - говорится в заявлении САС. Вместе с тем амнистию получил капитан «Победы» Здравески. Сам клуб, отметим, сможет вновь принять участие в еврокубках не ранее сезона-2017/18. Sport.ua со ссылкой на Eurosport