Капелло: Вручил бы Раньери «Оскар» за его работу в «Роме»

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло похвалил главного тренера «Ромы» Клаудио Раньери за его работу Риме, а также вспомнил о своем уходе из стана клуба. «Я бы вручил Клаудио Раньери «Оскар» за его работу в «Роме». Кто бы мог подумать, что римляне выйдут в лидеры, когда они отставали от «Интера» на 14 очков. Эта команда всегда играла хорошо, но Раньери поднял ее на новый уровень. Когда я ушел из «Ромы», то сказал, что в Италии тренер не может оставаться в команде дольше 4 лет. На пятый год работы игроки просто перестают слушать его. Им нужна свежая искра. Спаллетти – хороший специалист, но, как и в моем случае, он понял, что ему пора уходить», – цитирует Капелло Football Italia.