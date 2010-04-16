Формула-1. «Лола» не будет подавать заявку на участие в сезоне-2011

«Лола» не будет пытаться попасть в «Формулу-1» в 2011 году. «Заявка 2010 года по соотношению критериев затрат и выступлений была идеальной для нас. Мы привели свою штаб-квартиру в соответствие стандартам «Формулы-1». К сожалению, наш проект создания болида к сезону-2010, включавший работу в аэродинамической трубе, был заморожен в июне 2009 года. Короткий срок подачи заявок на новый сезон не позволил нам начать новую программу», – сказал владелец команды Мартин Биррейн. «Наша команда надеется укрепить партнерские отношения с действующими конюшнями чемпионата и расширить число спонсоров», – цитирует управляющего директора «Лолы» Робина Брандла Autosport.