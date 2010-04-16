Болельщики забросали яйцами футболистов «Ювентуса»

Болельщики туринского футбольного клуба «Ювентус» устроили атаку на игроков команды. Около 80 фанатов забросали выходящих из автобуса футболистов яйцами около гостиницы в городе Пьеве-Эмануэле, где «Ювентус» готовится к матчу чемпионата Италии с миланским «Интером», который пройдет вечером 16 апреля. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. Фанаты также бросали к автобусу дымовые шашки и петарды. Около 10 минут болельщки исполняли кричалки с требованием улучшения игры команды. Фанатов разогнала полиция. За пять туров до конца чемпионата Италии сезона-2009/10 «Ювентус», набравший в 33 матчах 51 очко, занимает лишь шестое место в турнирной таблице. Туринский клуб отстает от лидирующей «Ромы» на 17 очков. Lenta.ru