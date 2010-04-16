Пауэлл подтвердил участие в международном турнире Golden Spike

Экс-чемпион и рекордсмен мира Асафа Пауэлл подтвердил свое участие в 49-м международном турнире Golden Spike, который пройдет 27 мая в Остраве. Ямайский спринтер возвращается в Чехию спустя пять лет – в 2005-м он пробежал здесь стометровку за 9,85. «До сих пор все идет хорошо, не было никаких травм. Моя цель в новом сезоне – бежать быстрее. Так, как я еще никогда не бегал. Возможен ли мировой рекорд? Я не знаю. Я бегал очень хорошо, но лучшее время еще никогда не было зарегистрировано», – цитируют Пауэлла официальный сайт IAAF и AP. Напомним, что на турнире в Чехии примет участие трехкратный олимпийский чемпион, лучший бегун в истории Усэйн Болт. Но он побежит не спринт, а неформатную дистанцию – 300 метров.