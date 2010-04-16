Л/атлетика. Представлены официальный талисман и расписание ЧМ-2010

Оргкомитет чемпионата мира-2011, который пройдет в корейском Тэгу с 27 августа по 4 сентября, за 500 дней до начала соревнований представил официальный талисман и расписание турнира. График стартов был разработан совместно со спортсменами и телевидением с целью повысить привлекательность трансляций. Вечерние сессии впервые будут длиться не более трех часов – только полуфиналы и финалы, исключая предварительные соревнования. В расписании есть два принципиальных новшества. Первая медаль будет разыграна не у толкателей ядра, а в женском марафоне. В последний день вместо эстафет 4x400 будут эстафеты 4x100 метров, сообщает официальный сайт IAAF. sports.ru