Футбол. Наставником питерского клуба стал 23-летний тренер

Главный тренер питерского футбольного клуба «Динамо» Александр Аверьянов ушел в отставку. Исполняющим обязанности наставника команды, выступающей в первом дивизионе чемпионата России по футболу, назначен 23-летний тренер Григорий Михалюк. Об этом пишет газета «Спорт Экспресс». По словам генерального директора «Динамо» Владислава Алексеева, контракт с Аверьяновым был расторгнут по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов команды. Алексеев сказал, что судьба Михалюка в качестве наставника команды определится после ближайших матчей с «Ротором» (18 апреля) и «Волгарем» (21 апреля). Михалюк в 2009 году работал помощником Эдуарда Малофеева, который тогда возглавлял «Динамо». В четырех матчах в первом дивизионе в 2010 году «Динамо» набрало только одно очко. Питерский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице.