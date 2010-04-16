Бельгия пожаловалась в ФИФА на Адвоката

Федерация футбола Бельгии подает жалобу в ФИФА на будущего тренера сборной России Дика Адвоката, сообщает NEWSru.com со ссылкой на издание Life Sports. Руководители бельгийской национальной сборной возмущены тем, что 63-летний голландец в одностороннем порядке расторг контракт с их федерацией накануне старта в квалификационном турнире чемпионата Европы 2012 года. «Дик Адвокат сообщил президенту федерации Франсуа де Кеерсмакеру, что разрывает контракт, - рассказали в футбольной администрации Бельгии. - Решение тренера нас крайне удивило. В любом случае в ближайшее время мы обязательно предпримем какие-то меры». Бельгийцам просто обидно, что всю подготовку к главному футбольному турниру Старого Света придется начинать с нуля. Но поступок Адвоката не предусматривает никаких санкций со стороны ФИФА. Единственное место, куда еще могут пожаловаться бельгийцы, это обычный суд. Хотя друг Гуса Хиддинка и начал работать с бельгийцами менее полугода назад, он не постеснялся отказаться от всех своих обязательств, данных на ближайшие два года, ради «звонкой монеты», которую ему посулили в России. «Я просто шокирован решением Адвоката, - признался один из лучших игроков национальной команды Томас Вермален из лондонского «Арсенала». - Не ожидал, что он может так поступить. Под его руководством мы могли многого добиться». Это уже не первая жалоба на «маленького генерала», которая поступает в ФИФА за последнее время. Не так давно Адвокат обидел и национальную команду Австралии. Тогда Дик пообещал возглавить команду Зеленого континента, даже подписал предварительный контракт, но потом погнался за деньгами, которые ему предложили в питерском «Зените», и нарушил соглашение. Тогда жалоба австралийцев ни к чему не привела.