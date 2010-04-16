Грозный ушел с поста главного тренера «Арсенала»

В пятницу утром состоялась встреча президента футбольного клуба «Арсенал» (Киев), который в четверг в матче 25-го тура чемпионата Украины проиграл «Таврии» со счетом 1:6, с главным тренером команды Вячеславом Грозным. «В связи с тем, что полную ответственность за результат матча и за игру команды несет главный тренер, я попросил президента «Арсенала» об отставке. Я удивлен вчерашней игрой команды, она не должна была так играть. Но в любом случае ответственность на мне», – цитирует Грозного сайт «Арсенала». Сложившуюся ситуацию прокомментировал президент ФК «Арсенал» Вадим Рабинович: «Просьба Грозного об отставке удовлетворена. Я считаю, что вина за поражение в матче с «Таврией» лежит на всех – начиная от президента, заканчивая техническим работниками клуба. Хочу сказать вам честно - я еще должен это пережить. Но изменения в команде будут. Нужно идти дальше. Будем искать свою игру. Поверьте мне, «Арсенал» еще будет побеждать».