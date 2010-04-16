Адвокат назвал главную причину решения возглавить сборную России

Дик Адвокат заявил в интервью голландскому изданию AD, что он получил «огромное» финансовое предложение от Российского футбольного союза (РФС). Адвокат сказал, что он не собирается лгать и готов признать, что в его решении возглавить сборную России денежный вопрос имеет значение. Какую именно зарплату Адвокату предложили в сборной России, голландский специалист не уточнил. По данным издания «Советский спорт», РФС будет платить Адвокату пять миллионов евро в год, а контракт стороны подпишут по схеме "два плюс два" (на два года с возможностью продления еще на два). B интервью «Советскому спорту» главной причиной своего решения возглавить российскую команду Адвокат назвал «уникальную возможность» поработать в «сильной и интересной сборной». 15 апреля 2010 года Адвокат покинул сборную Бельгии. За расторжение контракта тренера РФС заплатит бельгийцам неустойку в размере одного миллиона евро. По словам президента РФС Сергея Фурсенко, в настоящее время с Адвокатом ведутся переговоры о контракте. Одновременно РФС пытается договориться о расторжении соглашения с нынешним тренером сборной России Гуусом Хиддинком, контракт которого действует до середины июля 2010 года.