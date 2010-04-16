Игроков киевского «Арсенала» отстранили от участия в следующем матче

Президент ФК «Арсенал» (Киев) Вадим Рабинович сделал официальное заявление, в котором заявил, что игроки и тренеры, участвовавшие в матче 25-го тура чемпионата Украины с «Таврией» (1:6), не будут принимать участия в следующем матче клуба. «Сегодня я хочу обратиться к зрителям, которые смотрели в четверг, 15 апреля, футбольный матч «Арсенал» – «Таврия», ко всем любителям футбола Украины. Я приношу свои извинения всем вам! Игра, которую продемонстрировала в этом матче команда «Арсенал», недопустима – и я даю всем вам слово, что такого больше не повторится! Я беру часть вины за это на себя, хотя уверен, что вина в произошедшем лежит на всей команде. И мы обязательно сделаем из всего этого надлежащие выводы! Пока же сообщаю вам, что никто из игроков и тренеров «Арсенала», которые были на поле в игре с «Таврией», не поедет на следующую игру нашей команды в Кривой Рог. Все они будут на базе команды до тех пор, пока мы не разберемся в том, что произошло в команде и на поле. До окончательных выводов «Арсенал» в играх премьер-лиги будут представлять те тренеры и игроки, которые не были задействованы в прошедшем матче», – цитирует Рабиновича сайт «Арсенала». Ранее в отставку ушел главный тренер клуба Вячеслав Грозный.