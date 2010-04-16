Российская лыжница призналась в попытке подлога на допинг-контроле

Российская лыжница Лилия Степанова призналась в попытке подлога на допинг-контроле. Степанова также созналась в употреблении запрещенного стероида нандролона. Об этом сообщает сайт издания «Советский спорт». Степанова сделала свое признание на заседании дисциплинарного антидопингового комитета. Решение о наказании спортсменки и ее тренера будет вынесено в течение недели. Попытку подлога Степанова предприняла 24 марта 2010 года после победы на чемпионате России в Сыктывкаре в спринтерской гонке. Вместо Степановой на допинг-контроль отправилась ее подруга Юлия Кострикова. У допинг-офицеров возникли подозрения, что пробу пытается сдать не сама лыжница. В ходе разбирательства подлог раскрылся, а в пробе Степановой впоследствии нашли нандролон и эритропоэтин. Вскрытие повторной допинг-пробы подтвердило наличие в организме спортсменки нандролона. Применение Степановой эритропоэтина не подтвердилось. За попытку фальсификации при сдаче допинг-пробы Степанова была дисквалифицирована Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) на два года. Первоначально спортсменка и ее тренер Владимир Кузьмич отрицали вину. В интервью "Советскому спорту" Степанова заявила, что допинг принимают большинство лыжников, в том числе члены сборной России. При этом Степанова сказала, что сама она запрещенные препараты не употребляла.