Спортивный суд в Лозанне вынес решение по делу о «договорняках»

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) обнародовал ряд решений в отношении арбитражного дела с участием УЕФА, македонского клуба «Победа», его президента Александара Забрцанеца и бывшего игрока команды Николче Здравески, информирует uefa.com. СAS выступил с заявлением, в котором сообщается, что решение Апелляционной инстанции УЕФА от 27 мая 2009 частично оставлено в силе. Начиная с сезона 2009/10 «Победе» в течение восьми лет запрещено принимать участие в европейских клубных турнирах, а президент клуба Александар Забрцанец пожизненно отстранен от всякой связанной с футболом деятельности. Также СAS постановил признать апелляцию Николче Здравески обоснованной и тем самым аннулировал решение УЕФА от 27 мая 2009 года. Дело касается дисциплинарных решений, принятых в связи с серией подозрительных ставок в матчах первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2004/05 между «Победой» и «Пюником», и последующих решений, вынесенных Контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА и апелляционным органом европейского футбольного союза. В конечном итоге дело было передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. «СAS частично оставил в силе решение УЕФА, посчитав, что доказательств, представленных европейским футбольным союзом, достаточно для признания матчей между «Победой» и «Пюником» договорными, - говорится в заявлении СAS. - Участие в данном правонарушении президента клуба Александара Забрцанеца полностью доказано, и, как следствие, установлена вина футбольного клуба «Победа». Однако CAS не был удовлетворен доказательствами, свидетельствующими о вине Николче Здравески». Это первое решение CAS по делам о договорных матчах. Напомним, что в УЕФА действует система обнаружения нелегальных ставок, благодаря которой отслеживается около 29 тысяч игр по всей Европе.