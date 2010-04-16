«Реал» готов купить Руни за 102 миллиона евро

Мадридский «Реал» готов заплатить за нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни 102 млн евро, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на английское издание The Sun. Что же касается зарплаты игрока, то, по информации источника, «Королевский клуб» будет платить ему 285 тыс. евро в неделю. Испанская газета Marca, в свою очередь, провела опрос, чтобы выяснить, кого хотели бы видеть болельщики мадридского клуба в команде в следующем сезоне. В опросе участвовало около 160 тыс. читателей и из них 17,3 % проголосовало за Руни. Ранее также сообщалось, что мадридский «Реал» готов заплатить за трансфер полузащитника «Валенсии» Давида Сильвы 25 млн евро.