Кличко: Из лица Хэя хочу сделать пиццу с салями и кетчупом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBO Владимир Кличко в очередной раз призвал выйти с ним на ринг чемпиона мира по версии WBA Дэвида Хэя. «Хэй, ты просто боишься! Прими вызов и выйди на ринг. Видели когда-либо пиццу с большим количеством салями и кетчупа? Именно это я хочу увидеть на лице Хэя после поединка. Я буду наказывать его на протяжении всех 12 раундов. Он трус. После всего того, что Дэвид говорил про братьев Кличко, он просто боялся выходить на бой. Надо это прекратить. Ему нужно поднять дух и штаны и выйти, наконец, на ринг», - цитирует Владимира BoxingScene.