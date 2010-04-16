Шустер: Моуриньо в философию «Реала» не вписывается

Бывший главный тренер «Реала» Бернд Шустер заявил, что мадридцам нужно сделать ставку на Мануэля Пеллегрини, и выразил сомнение в том, что кандидатура Жозе Моуринью соответствует клубной философии. «Думаю, Пеллегрини справляется со своими обязанностями. Сейчас он как никто другой знаком с командой. Приглашение нового тренера? Зачем? Чтобы начать все сначала? Нужно дать свободу Пеллегрини, он, проработав год с командой, знает, на какие компоненты нужно обратить внимание. Что касается приглашения Моуринью, то я считаю, что этот тренер не вписывается в философию «Реала», – цитирует немца Sports.ru со ссылкой на Marca.