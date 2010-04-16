Президентом «Ливерпуля» стал болельщик «Челси»

Президентом английского футбольного клуба «Ливерпуль» стал глава авиакомпании British Airways Мартин Бротон, который, по данным английских СМИ, много лет болеет за лондонский «Челси». Задачей Бротона будет подготовка «Ливерпуля» к продаже. Об этом сообщает AFP. Американские владельцы «Ливерпуля» Том Хикс и Джордж Джиллетт, которые приобрели клуб три года назад, официально выставили команду на продажу. По оценкам аналитиков, клуб стоит около 500 миллионов фунтов стерлингов. В 2007 году Хикс и Джиллет приобрели «Ливерпуль» за 200 миллионов. За то время, пока американцы владели «Ливерпулем», долги клуба выросли до 237 миллионов фунтов, а строительство нового стадиона, который обещали возвести Хикс и Джиллетт, оказалось заморожено. Первым потенциальным покупателем клуба, объявившем о своем интересе к «Ливерпулю», стал бывший футболист сборной Сирии Яхия Кирди. Ранее также сообщалось, что в покупке клуба заинтересованы несколько бизнесменов из Саудовской Аравии. «Лента.ru»