Лутай может сменить гражданство

Российский фигурист Андрей Лутай, дисквалифицированный на один год национальной федерацией за нарушение спортивного режима и этических норм, женился. Избранницей спортсмена стала сестра знаменитой болгарской фигуристки-танцорши Албены Денковой Инна Демирева. Молодожены ждут ребенка. Лутай планирует жить в Болгарии. Тренер фигуриста Алексей Мишин не исключил возможности, что спортсмен теперь будет выступать за сборную этой страны. «Такой вариант нельзя исключать», – приводит слова Мишина «Спорт день за днем».