Легендарный хоккейный клуб России прекратил существование

На прошлой неделе было принято решение о дальнейшей судьбе московского «Динамо». Апрельская хоккейная революция завершилась: старейший отечественный клуб прекращает свое существование, утверждает SPORTBOX.ru. Через несколько дней будет официально объявлено об объединении «Динамо» с ХК МВД. Об этом председатель Попечительского совета ОГО ВФСО «Динамо» Рашид Нургалиев уже сообщил пока еще действующему президенту бело-голубых Михаилу Головкову. Напомним, с чего все начиналось. В начале марта в хоккейных кругах поползли слухи о финансовых проблемах в доселе весьма благополучном московском «Динамо». Вскоре эта новость подтвердилась информацией о том, что «Динамо» лишилось главного спонсора - компания "Arch Energy" отказалась от дальнейшего сотрудничества с бело-голубыми. И тут же, как гром среди ясного неба, грянуло сообщение о том, что президент московского клуба Михаил Головков оставляет свой пост и перебирается в СКА. На следующий же день на сайте питерского клуба было опубликовано опровержение, а сам Михаил Игоревич категорично заявил, что никуда из «Динамо» уходить не собирается, а в клубе нет никаких финансовых проблем. Но в это верилось с трудом. На прошлой неделе стало известно, что на заседании Попечительского совета «Динамо» было озвучено революционное предложение об объединении ПХК «Динамо» с подмосковным ХК МВД. Итак, судьба "Динамо" решена. Знаменитый бренд частично сохранится в названии новой организации - боссы ХК МВД уже договорились с высшим руководством бело-голубых о получении прав на использовании легендарной буквы «Д». Скорее всего, новый клуб получит двойное название и будет именоваться, например, "Динамо-МВД". Также уже известно, что ключевые посты в клубе-симбиозе займут нынешние руководители ХК МВД. Основу будущей команды составят игроки, которые сейчас играют в финале Кубка Гагарина. К этой боевой компании примкнут несколько оставшихся на контрактах динамовцев. СДЮШОР имени А. И. Чернышева перейдет под юрисдикцию ХК МВД. Осталось лишь определить, где новый клуб будет принимать своих соперников. Существуют три варианта - МСА «Лужники», «Арена-Балашиха» и «Мегаспорт». С последним вариантом не согласны два других московских клуба - ЦСКА и «Спартак».