Формула-1. Гран-при выиграл Батон. Петров доехал до финиша

Российский гонщик Виталий Петров набрал первые очки в карьере пилота «Формулы-1», заняв седьмое место на Гран-при Китая - четвертом этапе чемпионата, победителем которого стал британец Дженсон Баттон. По ходу гонки Петров занимал четвертое место, потом откатился на десятую строчку, но сумел финишировать седьмым, причем на последних кругах пилот «Рено» обогнал семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, а также австралийца Марка Уэббера. Баттон, действующий чемпион мира, одержал вторую в сезоне и девятую в карьере победу, завершив 56 кругов за 1 час 44 минуты 42,163 секунды. Вторым финишировал его партнер по Макларену Льюис Хэмилтон, уступивший соотечественнику 1,5 секунды. Третье призовое место у немца Нико Росберга на Мерседесе (отставание 9,4 секунды). Также попали в десятку и заработали очки на Гран-при Китая: 4. Фернандо Алонсо (Феррари), 5. Роберт Кубица (Рено), 6. Себастьян Феттель (Ред Булл), 7. Виталий Петров (Рено), 8. Марк Уэббер (Ред Булл), 9. Фелипе Масса (Феррари) и 10. Михаэль Шумахер (Мерседес), передает «РИА«Новости». Предыдущие три гонки дебютного для себя сезона в «Формуле-1» 25-летний Петров закончить не сумел, дважды его сходы были обусловлены техническими проблемами на болиде.