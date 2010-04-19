УЕФА примет решение о переносе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) может в понедельник принять решение о переносе полуфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на более поздний срок из-за извержения вулкана в Исландии и запрета на авиаперелеты в большинстве стран Европы, сообщает ВВС. Во вторник "Интер" должен сыграть с "Барселоной" в Милане в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов, а на среду намечена встреча мюнхенской "Баварии" и "Лиона". Оба полуфинала Лиги Европы должны пройти в четверг: "Атлетико" и "Ливерпуль" встретятся в Мадриде, а "Фулхэм" сыграет с "Гамбургом" в Германии. Однако пока неизвестно, как командам придется добираться до места проведения игр. В Великобритании, в частности, запрет на перелеты действует до 19.00 воскресенья и может быть продлен еще на несколько дней. "Барселона" уже рассматривает возможность поездки в Милан на автобусе. Главный тренер "Фулхэма" Рой Ходжсон потребовал, чтобы все команды находились в равных условиях. "Клубы не должны проходить сквозь огонь и воду, чтобы иметь возможность выйти на поле. Если полеты не будут разрешены, нам придется ехать в Гамбург на поезде или автобусе, и это тоже связано с целым рядом проблем. Уверен, УЕФА найдет выход из ситуации", - заявил Ходжсон. Произошедшее 14 апреля извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, расположенного в 200 километрах юго-восточнее Рейкьявика, привело к образованию большого облака пепла. Частицы вулканического пепла представляют опасность для турбин авиационных двигателей и могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов. Метеорологи Исландии в субботу сообщили, что облако пепла сохранится над Европой в течение четырех или пяти дней. На данный момент ветер гонит массу пепла из Исландии в Европу, и, согласно прогнозам, это может продолжаться до середины следующей недели. Большинство стран Европы в субботу объявили, что воздушное пространство будет закрыто как минимум до воскресенья.