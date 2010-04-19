Звезду футбола атакуют вымогатели

Звезда английской Премьер-лиги, чье имя не называется, подвергается жестокому шантажу со стороны лондонской преступной группировки, сообщает The Mirror. Преступники заставляют футболиста, про которого известно, что он выступает за клуб из столицы Англии, выплачивать им каждые два месяца по 15 тысяч фунтов, мотивируя это тем, что в детстве они защищали его от неприятностей на улице. "Когда ты растешь в окружении определенных людей, которые спасали тебя от проблем, то, став большим игроком, пора платить", - заявил один из членов банды. По информации издания, если спортсмен не будет платить преступникам, те обещают, что в таком случае "он никогда больше не сыграет в футбол". В случае же попытки усилить свою безопасность, игрок рискует безопасностью своей семьи и друзей.