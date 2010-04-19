Х/гимнастика. Россиянки собрали все золото чемпионата Европы

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала все золотые медали чемпионата Европы, прошедшего в немецком Бремене. В воскресенье, последний день соревнований копилка отечественной команды пополнилась двумя медалями в групповых упражнениях - с обручами, а также лентами и скакалками, передает РИА «РИА«Новости». Чемпионками Европы в последней из этих категорий стали Екатерина Малыгина, Татьяна Сергеева, Наталья Пичужкина, Анастасия Назаренко и Ульяна Донскова, а в выступлении с обручами вместо Сергеевой в команде была Дарья Щербакова. Ранее россиянки первенствовали в групповом многоборье, а в индивидуальном многоборье абсолютной чемпионкой континента стала Евгения Канаева.