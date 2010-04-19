Все матчи Лиги чемпионов будут сыграны в срок

Запланированные на вторник и среду первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов не будут перенесены из-за отмены полетов на большей части европейского пространства, вызванные извержением вулкана в Исландии, и состоятся в назначенные дни. Планируется, что судейская бригада, назначенная на матч во вторник, и будет его обслуживать, однако УЕФА подготовил ей замену на случай необходимости, информирует UEFA.com. Обе команды гостей предприняли все необходимые шаги и изменили маршруты, чтобы прибыть на свои матчи вовремя. Во вторник в 22:45 по московскому времени "Барселона" сыграет в гостях с "Интернационале". Через сутки "Бавария" будет принимать в Мюнхене "Лион". Вскоре будет принято решение, состоятся ли в четверг два первых полуфинальных матча Лиги Европы УЕФА "Атлетико" - "Ливерпуль" и "Гамбург" - "Фулхэм", а также финальная стадия Кубка УЕФА по футзалу, которая должна была стартовать в пятницу.