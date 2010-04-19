Чемпионат Украины. Результаты матчей 26-го тура

19 апреля 2010, 10:36

Завершилось большинство матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу. Результаты… «Кривбасс» - «Арсенал» - 0:1 «Кривбасс»: Федоренко, Жданов, Максимов, Кицута, Федорчук, Лисицкий, Лепа (Даниловский, 66), Бартулович, Морозюк, Костышин (Кобахидзе, 46), Варанков «Арсенал»: Погорелый, Дидык, Данилов, Старгородский, Шахов, Жоземар (Черненко, 87), Мепория (Эссола, 59), Матюхин, Симоненко, Бито (Коркишко, 46), Захаревич Голы: Коркишко (81) Черноморец – Металлург Д 1:1 Черноморец: Паст, Федорив, Шандрук, Леонардо, Пономарев, Гришко, Сауседо, Ребенок, Владов (Балашов, 50), Левига (Пинеда, 66 (Колисниченко, 83)), Нарсисо. Металлург Д: Непогодов, Марио Сержио, Чечер, Воловик, Шина (Боавентура, 46), Прийма, Янков, Годин (Соарес, 69), Кингсли (Танаса, 90), Мхитарян, Мгуни. Голы: Пинеда (80) - Мгуни (25). «Ильичевец» - «Заря» - 1:0 «Ильичевец»: Романенко, Яценко, Савин, Мельник (Лукшас, 55), Пауляускас, Кривошеенко, Чучман, Пуканыч (Кашевский, 72), Ярошенко, Самусиовас , Касьян (Габедава, 24) «Заря»: Шуховцев, Полянский, Чайковский, Белый, Ковалев, Каменюка, Скоба (Джихани, 85), Рудыка, Силюк (Картушов, 59), Шевчук (Волков, 76), Лазарович Голы: Ярошенко (65, с пенальти) «Динамо» – «Днепр» – 2:1 «Динамо»: Шовковский, Данило, Бетао, Михалик, Хачериди (Алмейда, 46), Вукоевич, Еременко, Маграо, Нинкович (Гиоане, 56), Ярмоленко, Зозуля «Днепр»: Лаштувка, Лобжанидзе, Мандзюк, Чеберячко, Денисов, Феррейра (Пашаев, 78), Холек, Калиниченко (Назаренко, 75), Ротань, Селезнев (Гоменюк, 46), Коноплянка Голы: Маграо (50), Гиоане (70) – Коноплянка (18) Шахтер - Закарпатье 1:0 Шахтер: Пятов, Ищенко, Ракицкий, Шевчук, Хюбшман (Левандовски, 74), Кобин, Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо (Коста, 54), Виллиан, Гладкий (Фомин, 54). Закарпатье: Бабенко, Хауши, Бойко, Болохан, Шендрик, Комарницкий (Андроник, 59), Леандро (Чижевский, 87), Гомес, Лисицын, Малыш, Давыдов (Алексеев, 46). Гол: Гладкий (42). «Ворскла» - «Металлист» - 0:0 «Ворскла»: Величко, Ярмаш, Даллку, Медведев, Цурри, Кулаков, Чеснаков, Маркоски, Есин (Чичиков, 89) , Сачко (Громов, 90+3), Янузи. «Металлист»: Горяинов, Бордиян, Обрадович, Гуйе, Фининьо, Шелаев, Валяев, Эдмар, Рыкун (Антонов, 65), Олейник (Лысенко, 82), Жажа. Сегодня, 19 апреля, состоятся матчи «Таврия»-«Оболонь» и «Металлург» (З.) – «Карпаты»

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