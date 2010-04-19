Виталий Кличко задержал свой отъезд в Австрию

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко немного задержал свой отъезд в австрийский Китцбюэль, где традиционно разобьет тренировочный лагерь в рамках подготовки к поединку с поляком Альбертом Сосновски 29 мая. На подготовку к бою у украинца на этот раз будет четыре недели, ведь из тренировочного лагеря Кличко-старший приезжает в Германию за неделю до боя, и это время будет лишь поддерживать форму. До этого Виталий обычно проводил в лагере 5-6 недель, сообщает «Блик». Дело в том, что 24 апреля в Киеве его новосозданная промоутерская компания K2 Promotions Ukraine проведет первое в этом году боксерское шоу. По словам Виталия, аналогов такого боксерского вечера наша страна еще не видела. «Это будет качественно новый подход к организации боксерских шоу, – рассказал Виталий. – С этого года мы решили делать упор не на количестве, а на качестве. В этом году наша с Владимиром компания проведет в Украине пять боксерских программ. И каждая из них станет настоящим событием в нашей стране. В качестве ВИП-гостей на боксе будут присутствовать актеры и певцы, которые сами собирают стадионы. Думаю, что телезрители и все любители бокса уже соскучились по ярким и красочным поединкам, которые дарят наши талантливые ребята. Лично я соскучился. Поэтому и решил остаться в Киеве еще на несколько дней. А уже на следующее после турнира утро я вылетаю в Австрию в тренировочный лагерь, где меня будет ждать тренер Фриц Здунек и остальные члены моей команды». Главным событием в этот вечер бокса должен стать бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе между украинцем Максом Бурсаком и немцем Марком Шульцем. Бурсак, который сейчас уже заканчивает свою подготовку к этому поединку, заявил нам, что рассчитывает победить эффектным нокаутом. Это одно из самых сложных испытаний в моей карьере, – отметил Макс. – Но у меня много энергии, и я уверен, что этот бой закончится моей победой, причем поединок не продлится все отведенные ему 12 раундов».