Бокс. Экс-чемпиона мира подозревают в убийстве жены

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе венесуэлец Эдвин Валеро арестован по подозрению в убийстве жены, сообщается на сайте NBC Sports. Тело 20-летней Дженнифер Вьера было обнаружено вечером в воскресенье, 18 апреля, в комнате отеля в городе Валенсия на севере Венесуэлы, передает «Лента.ru». По словам начальника Федеральной полиции Венесуэлы Уилмера Флореса, сам Валеро незадолго до этого покинул отель. Перед тем, как уехать, боксер предположительно признался охране отеля в убийстве жены. По информации полиции, на теле жены Валеро были обнаружены следы трех ножевых ранений. Экс-чемпион доставлен в местное отделение полиции до выяснения обстоятельств дела. Валеро начал профессиональную карьеру в 2003 году в США. К настоящему времени он провел 26 боев, все из которых он выиграл нокаутом. В апреле 2006 года он завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 59 килограммов. Перейдя в следующий вес, в апреле 2009 году он стал чемпионом в весовой категории до 61,2 килограмма. В феврале 2010 года он успешно защитил свой титул? нокаутировав в седьмом раунде претендента Антонио Де Марко. Летом 2010 года Валеро намеревался начать выступление в следующей весовой категории до 63,5 килограмма. За последние несколько лет полиция неоднократно задерживала боксера в связи с обвинениями в домашнем насилии. Последний раз его арестовывали в сентябре 2009 года за избиение матери и сестры во время семейной ссоры.