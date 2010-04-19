Надаль, выиграв турнир в Монте-Карло, установил рекорд Открытой эры

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале турнира в Монте-Карло соотечественника Фернандо Вердаско, шестой раз подряд выиграл этот турнир, и тем самым установил рекорд Открытой эры. Надаль также стал единственным игроком в Открытой эре с шестью победами на этом турнире. Прежде турнир в Монте-Карло шесть раз выигрывал только британец Реджи Доэрти, но не в Открытой эре и не подряд – в 1897-99 и 1902-04 годах. Кроме того, он сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на турнирах серии ATP World Tour Masters 1000 (у него их 16). В общем зачете они занимают второе место после Андре Агасси (17 титулов), сообщает официальный сайт АТР.