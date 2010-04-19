Молния ударила в зрителей во время футбольного матча

В американском штате Техас во время грозы молния ударила в двоих мужчин, сообщает MyFoxHouston. Инцидент произошел на футбольном поле в городе Хьюстон. Когда началась гроза футбольный матч был прерван и все игроки укрылись под навесом. Однако, по словам очевидцев инцидента, двое мужчин с железным стулом в руках стали переходить газон площадки, когда в них неожиданно ударила молния. Оба мужчины были доставлены в ближайшую больницу. Подробности инцидента не сообщаются, однако известно, что их состояние было тяжелым.