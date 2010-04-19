Хоккей. Арбитры финала Кубка Гагарина отстранены от судейства

Арбитры второго матча финальной серии Кубка Гагарина между подмосковным ХК МВД и казанским «Ак Барсом» Алексей Горский и Сергей Кулаков отстранены от судейства оставшихся игр серии. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Комиссия КХЛ по экспертной оценке качества судейства пришла к выводу, что Горский и Кулаков «неверно выбрали стандарт нарушений в игре», в результате чего допустили ряд ошибок, не зафиксировав несколько нарушений правил. Комиссия подчеркнула, что на результат матча судейские оплошности не повлияли. Второй матч ХК МВД и «Ак Барса» прошел 16 апреля 2010 года и закончился победой казанского клуба со счетом 4:1. «Ак Барс» повел в финальной серии со счетом 2:0. Третья игра состоится в Казани 19 апреля.