Хоккей. Сегодня Украина стартует на ЧМ. Состав сборной.

Сегодня, 19 апреля, в Голландии стартует чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Чемпионат мира пройдет 19-25 апреля в Нидерландах (Тилбург), где соперниками нашей команды в борьбе за единственную путевку в Топ-дивизион будут сборные Австрии, Японии, Литвы, Нидерландов и Сербии. Согласно результатам тайного голосования хоккеисты избрали капитаном сборной Украины защитника Сокола Сергея Климентьева, передает «Корреспондент» со ссылкой на ФХУ. Главный тренер сборной Украины Михаил Захаров на ЧМ повезет таких игроков: Вратари: Константин Симчук (Сокол Киев), Вадим Селиверстов (Бейбарыс, Казахстан), Михаил Балабан (Сокол Киев) Защитники: Сергей Климентьев (Сокол Киев), Дмитрий Толкунов (Юность, Беларусь), Денис Исаенко (Сокол Киев), Андрей Срюбко (Сокол Киев), Артем Остроушко (Юность, Беларусь), Юрий Наваренко (ХК Витебск, Беларусь), Олег Благой (Неман, Беларусь), Александр Победоносцев (Сокол Киев). Нападающие: Олег Шафаренко (Динамо Минск, Беларусь), Андрей Михнов (Лада, Россия), Дмитрий Нименко (Сокол Киев), Вадим Шахрайчук (Торпедо, Россия), Сергей Варламов (Динамо Минск, Беларусь), Артем Бондарев (Неман, Беларусь), Олег Тимченко (Юность, Беларусь), Александр Матерухин (Юность, Беларусь), Константин Касянчук (Трактор, Россия), Дмитрий Цыруль (Сокол Киев), Роман Сальников (Сокол Киев), Александр Матвийчук (Сокол Киев). Свой первый матч украинцы проведут сегодня, 19 апреля, в 14:30 по киевскому времени. Соперником Украины будет сборная Литвы. Телеканал Спорт 1 будет транслировать все матчи сборной Украины.