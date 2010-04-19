Тотти извинился за свой жест, показанный после матча с «Лацио»

Полузащитник «Ромы» Франческо Тотти после встречи 34-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1) извинился за свой послематчевый жест. Тотти после игры, обращаясь к трибуне с болельщиками «Лацио», поднял руки вверх с опущенными большими пальцами. «Сожалею, если кого-то оскорбил своим празднованием победы. Мной возобладали эмоции, но я не хотел никого обидеть. Этот жест я вообще-то показал Роберто Баронио, который после матча первого круга сделал то же самое и сказал: «На этом для вас чемпионат закончен». В прошлом многие футболисты, в том числе и игроки «Лацио», перебарщивали с празднованием и высмеивали соперника. Весь этот послематчевый сарказм снимает напряжение, которое чувствует весь город», – цитирует футболиста Football Italia.