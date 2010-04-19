Российский футбольный союз создал комиссию по «делу Алиева»

Российский футбольный союз и РФПЛ создали комиссию, которая занимается выяснением ситуации с гражданством полузащитника столичного «Локомотива» Александра Алиева. Заинтересованность в этом вопросе у футбольных органов возникла после заявлений самого игрока, признавшего, что, несмотря на внесение в заявку в качестве россиянина, у него отсутствует паспорт гражданина РФ. В состав комиссии вошли члены РФС и РФПЛ. Не исключено, что по итогам расследования «дела Алиева» «Локомотиву» будет засчитано техническое поражение, так как с 74-й по 94-ю минуту матча с ЦСКА в составе железнодорожников выступало семь иностранных игроков.