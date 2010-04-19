Коноплянка: Зозуля не намного слабее Шевченко и Милевского

Полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка после матча 26-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:2) рассказал, как забил гол, посетовал на удаление и отметил форварда бело-голубых Романа Зозулю. «Конечно, все расстроены и недовольны из-за проигрыша. Причина плохого настроения – это наше поражение. Разговоры о судействе, думаю, тут ни к чему. Как забивал гол? Просто щеку поставил - и мяч в воротах. Какая комбинация? Просто перевёл мяч на фланг, подача Осмара – и я удачно подставил щеку. Всё испортило удаление. Был бы совсем другой результат, я уверен. Мы приезжали сюда явно не за ничьей, а за победой. И она была бы, если бы не красная карточка. Чувствовалось отсутствие у соперника Шевченко и Милевского? Нет. Нам всё равно с кем играть. Я хочу сказать, что Зозуля не намного слабее Шевченко и Милевского. Я считаю, что Рома – игрок основного состава», - приводит слова Коноплянки официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».