Милевский: Мы с Алиевым поговорили, посмеялись

Нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, что за матчем 26-го тура чемпионата Украины против «Днепра» (2:1) наблюдал на трибуне с полузащитником «Локомотива» Александром Алиевым. «Встретиться с Сашей мы специально не договаривались. Я увидел его перед игрой и спустился пообщаться. Поговорили, посмеялись, потом к нашему диалогу подключился Женя Селезнев. Нам было что вспомнить. Также обсуждали красную карточку, которую показали в первом тайме. Здесь каждый пришёл к своим выводам. Первый тайм я смотрел на трибуне и мне показалось, что это достаточно спорный момент. Я бы сказал, на усмотрение судьи», - цитирует Милевского официальный сайт киевского клуба.