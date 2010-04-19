После матча арестовали несколько сот футбольных фанатов

Несколько сотен болельщиков двух футбольных команд были арестованы в ночь на понедельник в крупнейшем городе Марокко Касабланке за драку и организацию погромов после матча чемпионата страны по футболу. По данным полиции, матч с участием двух фаворитов сезона командами «Рай» и «Видад» закончился с минимальным преимуществом первых – 1:0. Вышедшие после поединка со стадиона на улицы порядка 60-ти тысяч футбольных фанатов начали громить витрины магазинов, автобусы и припаркованные автомобили, а после устроили массовую драку. Полиция, разгонявшая разгоряченных фанатов, арестовала несколько сотен особо «отличившихся» болельщиков. Массовые драки футбольных фанатов и беспорядки на улицах довольно часто происходят в Марокко. Болельщики команд «Рай» и «Видад» уже устраивали уличные погромы после футбольного поединка в 2007 году. Тогда серьезный материальный ущерб был нанесен расположенным поблизости от стадиона имени короля Мухаммеда Пятого магазинам и автотранспорту.