От рук фанатов пострадал брат форварда «Манчестер Юнайтед»

Брат сенегальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маме Бирам Диуфа был атакован болельщиками «Манчестер Сити» после субботнего манчестерского дерби в чемпионате Англии. Абдул Бирам Диуф, который гостил у своего брата, попал под горячую руку расстроенных фанатов «Сити» после матча, завершившегося гостевой победой МЮ со счетом 0:1. Инцидент произошел после того, как 28-летний Диуф покинул стадион в майке манкунианцев. «На него напали сзади несколько фанатов после того, как он ушел с арены. К счастью, он не нуждался в лечении, обошлось без серьезных травм», – сказал агента футболиста. Маме Диуф отыграл в составе МЮ в текущем сезоне 6 матчей, все шесть раз выходя на замену, и забил один мяч.