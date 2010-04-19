Экс-наставник «Ливерпуля» трудоустроился в немецком клубе

Бывший главный тренер «Ливерпуля» француз Жерар Улье продолжит карьеру в немецком «Вольфсбурге». Улье возглавит этот клуб по окончании сезона-2009/10, а до тех пор командой будет руководить Лоренц-Гюнтер Кестнер. Об этом сообщает информагентство DPA со ссылкой на немецкие СМИ. Официального подтверждения информация о назначении Улье пока не получила. В сезоне-2008/09 «Вольфсбург» стал чемпионом Германии под руководством Армина Фея, но в январе 2010 года этот тренер был вынужден покинуть команду после серии неудачных матчей. Ему на смену пришел Кестнер. В чемпионате Германии - 2009/10 «Вольфсбург» занимает восьмое место, набрав 46 очков после 31 тура. Улье, которому 3 сентября исполнится 63 года, начал тренерскую карьеру в 70-х годах. В 1986 году он привел ПСЖ к победе в чемпионате Франции. В 1992-93 году наставник тренировал сборную Франции, но покинул этот пост после того, как команда не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира 1994 года в США. С 1998 по 2004 год Улье работал с «Ливерпулем» и выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. С 2005 по 2007 год французский тренер возглавлял «Лион» и дважды привел эту команду к победе в чемпионате Франции. В настоящее время Улье занимает пост технического директора Федерации футбола Франции (FFF).