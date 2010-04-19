Теннисиста дисквалифицировали за провоз допинга

Американский теннисист Уэйн Одесник временно отстранен от участия во всех турнирах за транспортировку допинга. 2 января 2010 года при въезде в Австралию в багаже у Одесника был обнаружен гормон роста, входящий в список запрещенных веществ. Таможенники нашли у спортсмена восемь ампул по шесть милиграммов, сообщает Associated Press. 24-летний Одесник прилетел в Австралию для участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Брисбене. Этот турнир является одним из "разминочных" перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне в январе каждого года. Теннисист был оштрафован более чем на семь тысяч долларов, а теперь на него наложена временная дисквалификация. Когда будет вынесено окончательное наказание, не уточняется. Международная федерация тенниса (ITF) даст официальные комментарии только после того, как дело Одесника будет разобрано.