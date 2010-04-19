Семин: Не считаю правильным отказ от зарубежных судей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА выступил за возобновление практики приглашения иностранных судей. «В конце матча с ЦСКА я сам ушел, чтобы в пылу эмоций не наговорить судьям лишнего. Откуда взялись эмоции? Из-за трех судейских ошибок в пользу ЦСКА. Два не назначенных пенальти и одно не зафиксированное нарушение на бровке – по-моему, этого вполне достаточно, чтобы тренер разнервничался. Не считаю правильным решение отказаться от приглашения судей из-за рубежа на центральные матчи. У нас же работают иностранные тренеры, играют иностранные футболисты, а чем иностранные судьи хуже?! Они создавали бы конкуренцию нашим арбитрам, подстегивали их. Что в этом плохого, не понимаю», – цитирует Семина Bobsoccer.ru.