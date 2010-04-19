Триатлон. Украинец стал триумфатором этапа Кубка Европы

Украинец Андрей Глущенко стал триумфатором этапа Кубка Европы по триатлону в Турции. На классической олимпийской дистанции он показал результат 1 час 49 минут 58 секунд – и первым пересек финишную линию. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины. Финишировав девятым в соревнованиях по плаванию на дистанции 1,5 км при температуре воды +19 и показав восьмое время в велосипедной гонке, Андрей закончил выступление на этапе Кубка Европы вторым местом в беге. В сумме же украинский спортсмен стал первым, на семь секунд опередив испанца Хосе-Мигеля-Переса. За титул короля турецкой трассы соревновались 54 спортсмена, среди которых было девять украинцев. Максим Черный показал 17-й результат, Святослав Цветков – 19-й, Назарий Дорош стал 25-м, Игорь Мартыненко – 26-м, Ростислав Певцов – 28-м. Еще трое до финиша не добрались. В женских соревнованиях украинки также были среди главных петенденток на самые высокие места. Но им немного не хватило, чтобы подняться на подиум. Инна Рыжих стала четвертой, Инна Цыганок – пятой. Еще три украинки, которые выступали в Анталии, финишировали во второй десятке: Мария Квита показала 16-е время, Олеся Пристайко – 17-й, Анастасия Черненко – 18-й результат.