Коломойский: В награждаемый состав «Динамо» надо включить и арбитров

Владелец днепропетровского «Днепра» Игорь Коломойский в интервью «Футбольному уик-энду» высказал свое мнение об украинском судействе после матча его команды с киевским «Динамо». Вице-президент ФФУ, отвечающий за судейство, также пообещал в конце сезона предоставить альтернативную турнирную таблицу чемпионата страны с учетом результативных ошибок арбитров, передает Террикон. «Я считаю, что киевское «Динамо», какие бы они в конце сезона не получили медали золотые или серебряные, в награждаемый состав должны включить, минимум, четырех человек. Это - обоих арбитров матчей с «Днепром» - Годуляна и господина Зубарева, а также резервного рефери Покидько и ассистента Левко по результатам игры «Динамо» - «Металлист», - заявил Коломойский. «Шесть очков с «Днепром», три с «Металлистом» и незаслуженное очко с «Ильичевцем» - уже десять баллов разницы. К концу чемпионата я подготовлю таблицу, какая бы она была, если бы судьи не ошибались», - добавил он. «Такой великой команде, как «Динамо» совершенно не надо такие золотые медали с оттенком серебра, или серебряные с оттенком бронзы. И хотя говорят, что игра забывается, а результат остается, такой результат, какой будет в этом сезоне, вряд ли можно будет занести в актив нашего славного динамовского клуба», - сказал владелец Днепра. «И хотелось бы спросить у Игоря Михайловича Суркиса: стоят ли затраты и усилия таких печальных результатов», - подытожил Коломойский. Напомним, что в матче 29-го тура чемпионата Украины «Динамо» на своем поле со счетом 2:1 обыграло «Днепр». Днепропетровский клуб в середине первого тайма остался в меньшинстве - красную карточку за фол на Романе Зозуле заработал Виталий Мандзюк.