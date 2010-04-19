Шахматы. Оргкомитет выступает против переноса матча Ананд-Топалов

Оргкомитет матча за мировую шахматную корону между чемпионом мира индийцем Вишванатаном Анандом и претендентом болгарином Веселином Топаловым выступает против переноса времени встречи. В официальном заявлении Оргкомитета подчеркивается, что изменение сроков начала матча приведет к серьезным финансовым потерям и неисполнению ряда заключенных ранее договоров. «Если бы Организационный комитет был своевременно уведомлен о возникших проблемах с прибытием господина Ананда и его команды, мы могли бы оказать полное содействие в их решении. Мы понимаем проблемы г-на Ананда, но огорчены его пренебрежительным отношением к организаторам и нежеланием вести диалог», – отмечено в документе. «Отложить матч – означает потерять десятки тысяч евро, расстроить программу политиков, спонсоров, официальных лиц, подтвердивших свое участие в шахматном форуме, не выполнить условия подписанных договоров с телевидением и другими СМИ, создать массу сложностей для многочисленных иностранных гостей, которые уже зарезервировали места в отелях Софии. Поэтому мы считаем неприемлемой просьбу чемпиона мира Ананда о переносе даты матча», – подчеркивает оргкомитет. Ананд, заявил, что не мог ехать в Софию поездом, так как это серьезно сказалось бы на его способности играть. Он попросил отложить начало первого круга на три дня, то есть перенести первую партию с 23 на 26 апреля. О возникших осложнениях проинформирована Международная шахматная федерация, которая и должна принять окончательное решение о возможности переноса матча за мировую шахматную корону.