Гибель грузинского саночника на Олимпиаде признана несчастным случаем

Гибель грузинского саночника Нодара Кумариташвили на олимпийской трассе Уистлера стала «непредвиденным несчастным случаем со смертельным исходом», говорится в заключении Международной федерации санного спорта (FIL), размещенном в понедельник на сайте организации. Кумариташвили погиб во время тренировочного заезда в день открытия зимних Игр-2010, вылетев с трассы и врезавшись в стальной отбойник. Тогда FIL причиной трагедии обозначила ошибку саночника, одновременно приняв решение о переносе точки старта на более низкую высоту, что привело к снижению скоростей в олимпийском санно-бобслейном центре в Уистлере. В совместном заявлении генерального секретаря FIL Свена Ромстада и вице-президента Клэр Дельнегро также говорится, что «после тщательного расследования обстоятельств трагедии мы пришли к заключению, что не одна причина, а целая цепочка взаимосвязанных событий привела к этой трагедии». По данным «РИА«Новости», FIL также выразила готовность продолжать поддержку усилий семьи Кумариташвили и Грузии в построении санно-бобслейной трассы, которая будет названа в память о погибшем саночнике. Кроме того, FIL «сделает все возможное, чтобы такие трагедии больше никогда не происходили». При проектировании центра в Уистлере предполагалось, что максимальные скорости на трассе будут в районе 135 км/ч, однако они оказались намного быстрее: рекорд трассы в Уистлере у саночников равен 153,7 км/ч. Что касается Кумариташвили, то, согласно расчетам, в свой последний поворот он входил на скорости 144 км/ч. Проектировал уистлерскую трассу немецкий специалист Удо Гургель, который также занимается проектом олимпийского санно-бобслейного комплекса в Сочи. Проект сочинской трассы находится на государственной экспертизе. Общая длина будущей трассы - 1814 метров. Трасса в Сочи проектируется как первая трасса в мире, имеющая три контруклона, их наличие объясняется параметрами выбранной площадки. Расчетная максимальная скорость для саней - 134,8 км/ч, для скелетона - 127,4 км/ч, для бобов - 138,5 км/ч.