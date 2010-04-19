Шовковский: «Днепр» ни в чем не уступал «Динамо»

Вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата Украины против «Днепра» (2:1). «У нас не было ключевых игроков. Плюс в первом тайме пропустили мяч. Безусловно, на «Днепр» повлияло удаление. Игра была достаточно нервной и напряжённой. Не зря Валерий Георгиевич после матча сказал, что по напряжению и накалу это была одна из самых сложных встреч. У нас остаётся много других матчей, нужно иногда поберечь игрока, чтобы он смог полноценно восстановиться и подготовиться к следующим встречам. Да, было очень тяжело. Был дан шанс молодым ребятам, как они его использовали – надо спрашивать у них. Но я думаю, что по желанию и самоотдаче претензий к игрокам быть не может. Другое дело, что иногда подводило индивидуальное мастерство, но это бывает в каждой игре. Я согласен, что днепряне нам ни в чём не уступали. Скажу ещё, что большую роль в этом матче сыграло удаление», - приводит слова Шовковского официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».