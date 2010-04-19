На международной велогонке Гран-при Донецка победил Виталий Попков

В эти выходные, 17-18 апреля, в Донецке прошла международная велогонка Гран-при Донецка. Героем соревнований стал Виталий Попков из донецкой команды ISD CONTINENTAL TEAM. В субботу, 17 апреля, он был призером на гонке-критериум, а в воскресенье, 18 апреля, быстрее всех проехал групповую гонку, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу Гран-при Донецка. Дистанцию 168,5 км победитель проехал за 4 часа 03 мин 33 сек. Более чем минуту победителю проиграл Дмитрий Пузанов из российской команды ШВСМ-ЦСК ВВС Самара, ставший вторым. Представитель из венгерской команды BETONEXPRESSZ 2000 - итальянец Адриано Анджелони стал третьим. Призеры гонки получили трофеи Гран-при Донецка, которые вручали почетные гости гонки неоднократный победитель этапов Тур де Франс, Джиро д`Италия, Вуэльта Джамолидин Абдужапаров из Узбекистана и призер этапов Тур де Франс россиянин Петр Угрюмов. По итогам финиша своих обладателей нашли четыре номинации гонки - майки лучших в отдельных видах. За победу в индивидуальной классификации Виталий Попков получил желтую майку. Он же выиграл номинацию самого активного гонщика и удостоился за это белой майки. Гороховую майку лучшего молодого гонщика получил украинец Михаил Кононенко из команды KOLSS CYCLING TEAM. Лучшим горным гонщиком стал Дмитрий Пузанов из Самары.